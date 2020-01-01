تفاصيل نجاح فريق طبي بجامعة المنصورة في استئصال ورم بالبطن ضاغط هعلي جميع الأجهزة الداخلية



وأشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه مع بداية الامتحانات تم اتخاذ كافة الاحترازية اللازمة تم تخفيض عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة لأقل من النصف، والكشف على الطلاب بواسطة كاشف الحرارة قبل دخول اللجان، ونشر بوابات التعقيم الذاتى قبل دخول الطلاب الى اللجان وضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان، فضلا عن تخصيص طبيب بكل مقر لجان، إضافة إلى التعقيم والتطهير الدوري للجان المختلفة قبل وبعد الامتحانات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.



كما تم تخصيص سيارات إسعاف مجهزة بفرق طبية لنقل أى حالة مشتيه بها الى مستشفى الطلبة الجامعى لفحصها وتلقى الرعاية الطبية.



وأوضح أن المدن الجامعية قامت بتسكين الطلاب المغتربين بالسنوات النهائية وتم تسكينهم فى غرف فردية لمراعاة التباعد الاجتماعي.



وأضاف أن الجامعة فتحت باب القبول لاعتذارات الطلاب عن الامتحانات وتأجيلها للدور الثاني من سبتمبر لمن يرغب فى التأجيل، على ان تحتسب كدور أول مع احتفاظ الطالب بدرجاته كاملة.



وتفقد الدكتور محمود المليجى نائب ريس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كافة الاجراءات الاحترازية بداية من بوابات الجامعة أثناء دخول الطلاب ومراجعة كافة الاجراءات الخاصة بكل كلية يعقد بها الامتحانات اليوم ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم للطلاب وتنظيم عملية الدخول من خلال بوابات تعقيم ذاتية على بوابات الدخول الرئيسية للجامعة وعدد من الكليات.



وقام الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتفقد كليات الحقوق والآداب والتمريض للإطمئنان على سير العملية الامتحانية وانتظامها.

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نجح فريق جراحي بمركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة اليوم من استئصال ورم بحجم كبير من بطن مريض كان ضاغط علي جميع الأجهزة الداخلية (المعدة، الاثني عشر،القولون كاملا، الكبد، القنوات المرارية، البنكرياس، الكليه والحالب الايمن، الوريد الأجوف السفلي، الشريان الاورطي، عضلات الظهر وجانب الحوض الأيمن).تم إجراء الجراحة تحت إشراف الدكتور محمد الشوبرى مدير المركز، الفريق برئاسة الدكتور أمجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، الدكتور محمد عبد الرازق مدرس جراحة الجهاز الهضمي، الدكتور مروان عمارة نائب الجراحة، الدكتور أمجد زغلول استاذ التخدير، الدكتور رفاعى قنديل بقسم التخدير.وأشار الدكتور أمجد فؤاد أن المريض ج 0ك يبلغ من العمر 65 عاما من مدينة بلقاس دقهلية وكان يعانى من ورم بالبطن منذ 6 أشهر ولاحظ المريض تضخم حجم البطن من سنة تقريبا وتم استقباله بالمركز من اسبوع وتم اجراء الفحوصات الازمة والاشعة المقطعية والتى أظهرت وجود ورم بحجم كبير بتجويف البطن وضاغط على جميع الأجهزة الداخلية.وتم اجراء الجراحة واستئصال الورم ويبلغ وزنه 6704 جرامات والمريض حالته الصحية مستقرة وسيتم عمل متابعة للمري بعد تحليل الورم لتحديد نوعه.تفقد نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد بيومى امتحانات كلية التجارة، وتفقد الاجراءات الاحترازية لفيرس كورونا وكان فى استقباله العميد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور طارق غلوش ووكيل الكلية لشئون البيئة.يشار ان جامعة المنصورة تشهد تشديدات في الاجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية، والتي يؤديها يؤدى 10293 طالب وطالبة.وشدد الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعةالمنصورة علي تطبيق كافة الترتيبات والإجراءات الاحترازية اللازمة خلال فترة عقد الامتحانات.وأكد علي مراعاة المعايير التي تحقق السلامة للجميع، وبينها تطبيق التباعد الاجتماعي في اللجان وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد-19".وأشار إلى أن الجامعة تضم 18 كلية يؤدى امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية هذا العام 36563 طالب وطالبة.كما قام ريس الجامعة خلال الجولة بسؤال الطلاب داخل اللجان المختلفة عن مستوى أسئلة الامتحانات واستبيان اراهم حول اى مشكلة أثناء الامتحان.