ميس حمدان مهددة بعدم التمثيل في مصر بعد السخرية من "المحجبات".. ونقيب الممثلين يُعلق

السبت 04/يوليه/2020 - 05:10 م
ميس حمدان
ميس حمدان
تصدرت الفنانة ميس حمدان، اليوم الجمعة الموافق 4/7/2020، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، بعدما نشرت مقطع فيديو وهي تتقمص دور فتاة قبيحة ترتدي الحجاب، الأمر الذي دفع البعض لاتهامها بالتنمر والإساءة إلى المحجبات.

ولكن القصة لم تنتهي بمجرد الهجوم، فقد أرسل أحد المحامين إنذار للفنان أشرف زكي بمنع ميس من التمثيل والتوقف عن إعطاء أي تصريح عمل لها وفتح تحقيق عاجل معها.

وكانت ميس حمدان، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تنمرها على الفتيات المحجبات أصحاب الأسنان غير المتناسقة، وذلك من خلال فيديو لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت ميس حمدان في الفيديو، وهي تجسد شخصية فتاة تدعى "سماح محجبة"، وتنتمى إلى الفئة الشعبية وأسنانها غير متناسقة بـ"ضب"، وعلقت على الفيديو قائلة: "سماح بادي ماني من وحي خيالي".

وتلقت ميس حمدان العديد من التعليقات التي تنتقدها وتهاجمها على تنمرها من الفتيات المحجبات وأصحاب الأسنان غير المتناسقة، حتى قال لها أحد متابعيها: "ليه التنمر عالناس اللي أسنانها مش مزبوطة؟ لولا الفينيرز عليكم لكنا شفنا العجب فيكم يا ممثلين!"هو مش الفينيرز بس بصراحة دا فيلر وبوتكس وتاتو وديرمابن ومايكروبليدنج وسليكون وبلاوي سودا لو بطلتوا تعملوها حتبقوا اقل كمان من اللي بتتريقوا عليهم".

نقيب الممثلين ينفي تلقيه أي شكاوى بخصوص إساءة "ميس حمدان" للحجاب
أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، أنه لم يتلق أي شكاوى ضد الفنانة ميس حمدان بشأن إيقافها أو التحقيق معها من أحد المحامين أو أي شخص آخر، بسبب اتهامها بالإساءة إلى المحجبات.

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