ميس حمدان مهددة بعدم التمثيل في مصر بعد السخرية من "المحجبات".. ونقيب الممثلين يُعلق





ولكن القصة لم تنتهي بمجرد الهجوم، فقد أرسل أحد المحامين إنذار للفنان أشرف زكي بمنع ميس من التمثيل والتوقف عن إعطاء أي تصريح عمل لها وفتح تحقيق عاجل معها.





وكانت ميس حمدان، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تنمرها على الفتيات المحجبات أصحاب الأسنان غير المتناسقة، وذلك من خلال فيديو لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ميس حمدان في الفيديو، وهي تجسد شخصية فتاة تدعى "سماح محجبة"، وتنتمى إلى الفئة الشعبية وأسنانها غير متناسقة بـ"ضب"، وعلقت على الفيديو قائلة: "سماح بادي ماني من وحي خيالي".





وتلقت ميس حمدان العديد من التعليقات التي تنتقدها وتهاجمها على تنمرها من الفتيات المحجبات وأصحاب الأسنان غير المتناسقة، حتى قال لها أحد متابعيها: "ليه التنمر عالناس اللي أسنانها مش مزبوطة؟ لولا الفينيرز عليكم لكنا شفنا العجب فيكم يا ممثلين!"هو مش الفينيرز بس بصراحة دا فيلر وبوتكس وتاتو وديرمابن ومايكروبليدنج وسليكون وبلاوي سودا لو بطلتوا تعملوها حتبقوا اقل كمان من اللي بتتريقوا عليهم".