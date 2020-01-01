برلمانية: المرأة أصبحت طوق النجاة لمصر عقب ثورة 30 يونيو (فيديو)

السبت 04/يوليه/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المرأة المصرية قبل ثورة 30 يونيو كان يقال على جزء كبير منهم انها حزب الكنبة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية كانت تتعرض لخطر كبير خلال عام حكم الإخوان، والذي كان أسوأ عام مر على مصر.

وأضافت "سولاف درويش"، خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن المرأة المصرية قامت بدور عظيم في ثورة 30 يونيو، مشددة على أن إرادة الدولة المصرية قامت على إرادة المصريين وانتفاضة المرأة ووقوفها بجوار الدولة المصرية في كافة الفترات الصعبة حتى في الاصلاح الاقتصادي كانت المرأة الداعم الأساسي لها بتحملها لتلك القرارات.
   

وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، الإثنين الماضي، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المرأة المصرية عقب 30 يونيو حصلت على مكتسبات لم تحصل عليها خلال سنوات طويلة، مشيرة إلى أنه خلال عام المرأة 2017 تم إطلاق استراتيجية لتمكين المرأة تقوم على الحماية الاجتماعية للمرأة، والتشريعات التي تدعم تمكين المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة.

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