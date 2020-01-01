تصريحات سيتين عن ميسي وجريزمان في مرمي النيران

السبت 04/يوليه/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
وكالات
كشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة تفاصيل عدم مشاركة الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الفريق الكتالوني في المباريات الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، تصريحات سيتين، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فياريال في الليجا، حيث قال:" جريزمان محترف عظيم، إنه لاعب يمكنه تفهم ذلك الموقف، وهو طفل إستثنائي ومحترف للغاية، ولن يؤثر فيه هذا عندما يلعب مع الفريق مجددًا، فهو إيجابي للغاية، ويمكننا الاعتماد عليه بنسبة مائة في المائة، عندما يعود مجددًا للملعب".

وأضاف:" لقد تحدثت عن التسلسل الهرمي في الفريق، إن جريزمان لاعب رائع للنادي وللفريق أيضًا، فعندما لعب جريزمان سألتني عن فاتي، والعكس بالعكس، لا يستطيع الجميع اللعب، فانا لست متقلبًا ,اخذ في الاعتبار التسلسل الهرمي وأهمية اللاعبين، ولكن لن يتمكن الجميع من اللعب، إنه قرار يجب أن أتخذه وأتحمل مسئوليته".

وتطرق سيتين للحديث عما إذا كان يزعجه الأنباء المتداولة عن عدم استمراره مع الفريق الفترة المقبلة، قائلًا:" لا يمكننا السيطرة على هذا الوضع، فهذا هو السيرك الذي نحن فيه ونقبله، فأنا لا أضيع دقيقة من الاستماع والقراءة، ويجب علي التركيز على ما يجب علي القيام به".

وعن اجتماعه مؤخرًا مع رئيس برشلونة، وقضية عدم استمراره الفترة المقبلة، قال سيتين:" لن أفصح عن المحادثات التي أجريناها ذلك اليوم، ولا أتصور ذلك".

وأتم حديثه عن لويس سواريز، قائلًا:" أعتقد أنه يجب أن يكون في الملعب، لقد أحرز للنادي العديد من الأهداف ونثق به تمامًا، وصحيح أنه هناك لحظات من الممكن إراحته فيها، ولكن ذلك يعتمد على الظروف المحيطة".

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