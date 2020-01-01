طريقة تحضير ساندويش الزنجر

المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (مخلي من العظم)

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة

- النشاء : ملعقة كبيرة

- الفلفل الاحمر الحار : رشّة

- خس : نصف كوب

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- خبز البرغر : 4 أرغفة

- جبن الشيدر : 4 شرائح

- الفلفل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الاحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة

- المستردة : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

قلبي الدقيق والنشاء والفلفل الأحمر الحار جيداً حتى تتجانس.

تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل الأبيض والأسود والمستردة، وتترك في الثلاجة لمدة ساعة.

غمسي صدور الدجاج بتتبيلة خلطة الدجاج، حتى تتغطى بشكل كامل.

اقلي صدور الدجاج في الزيت الغزير، ثم صفيه من الزيت الفائض.

ادهني الخبز بالكاتشاب، والمايونيز

ضع قطع الدجاج المقلية

ضعي شرائح من أوراق الخس، وشرائح الطماطم، وشريحة من جبن الشيدر، وبالهنا والشفا.