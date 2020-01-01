بميك أب هادئ.. إنجي المقدم تبرز ملامحها بأحدث إطلالة لها

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شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعيها بصورة لها وظهرت بميك أب هادئ، يبرز ملامح وجهها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتبت "المقدم"، تعليقا على الصورة قائله: "كل مرة تشعر فيها بالسعادة،بتكون وصلت لحالة من الأتساق مع ذاتك الحقيقية"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "أنا بحبك أوي"،"بحب شكل ملامحك أنتي ست وسيمة مش جميلة والوسامة أقوى من الجمال"،"انتي جميلة أوي ماشاء الله".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم، مشاكتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "لعبة النسيان" بجانب الفنانة دينا الشربيني، وأحمد داوود، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من المسلسلات الرمضانية.