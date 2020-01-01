محلل سعودي يسخر من إهانة أردوغان لوزراء قطريين بالدوحة

السبت 04/يوليه/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
وكالات

سخر المحلل السياسي السعودي سامي البشير المرشد، من إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوزراء قطريين بالدوحة أثناء زيارته الأخيرة لدويلة قطر.

وقال "المرشد" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "من أهم نتائج زيارة أردوغان لقطر إضافة إلى الحصول على الأموال المطلوبة من قطر إلى تركيا، أن الرئيس قام بتدريب أمير قطر تميم ووزراءه كيف يجلسون باحترام في المجلس عند وجود أردوغان".

وكان مغردون تداولوا مقاطع فيديو تظهر إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوزيري الدفاع والخارجية القطريين، في موقفين مختلفين، أحدهما بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دون أن يحرك ساكنا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار قطر، يوم الخميس الماضي، ورافقه وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار، بعد اتخاذ الأتراك قطر وسيلة لتحقيق أجندتهم وأطماعهم ضد البلاد العربية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محلل سعودي محلل قطر تميم الدوحة أردوغان

أخبار تهمك

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يتخذ قرارًا جديدًا.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية الطبية

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك ينقلب على الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعة

فايلر يرفض رحيل "المُصاب" ويتمسك ببقائه داخل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم أهم صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

منذ ساعة و 21 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات سيتين عن ميسي وجريزمان في مرمي النيران

منذ 35 دقيقة

3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته

منذ 35 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعة

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

أردوغان يغادر جنوب إفريقيا إلى زامبيا ثاني محطاته الإفريقية

قرار عاجل من أمير قطر لإنقاذ تركيا... بعد اجتماع دام الكثير من الوقت

أمير قطر يهدر أموال شعبه ويهدى "أردوغان"طائرته الخاصة

أردوغان يصدر تصريحات مهينة للنظام القطري

بعد المباركة بالعدوان على سوريا.. قطر تدعم أردوغان في تشويه خريطة المنطقة

أمير قطر يدرس ترحيل الإخوان إلى دولة بشرق أسيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:35 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

02:15 م

3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته

05:01 م

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

04:15 م

الزمالك ينقلب على الصفقة التبادلية مع بيراميدز

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن