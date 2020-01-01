بسبب أردوغان.. كاتب سعودي يهاجم النظام القطري

السبت 04/يوليه/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
وكالات

شن الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، اليوم السبت، هجوماً على النظام القطري؛ جراء قيامه بتمويل طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة العربية.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أن يحتل أردوغان بلاد العرب بأموال قطرية هي دلالة على أن دويلة قطر يحكمها عملاء للخارج".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار قطر، يوم الخميس الماضي، ورافقه وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار، بعد اتخاذ الأتراك قطر وسيلة لتحقيق أجندتهم وأطماعهم ضد البلاد العربية.

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