بالأحمر.. هنا الزاهد تشعل "إنستجرام"

السبت 04/يوليه/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها، بأحدث جلسات تصوير لها، مع إحدى صديقاتها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "الزاهد"، وهي ترتدي تيشيرت أحمر اللون وصديقتها نفس اللون وبشعر بمنسدل على كتفها، كتبت تعليقا على الصورة قائله: "من أجل حب اللون الأحمر"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "قمر ينوني".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2019 من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات" بجانب زوجها الفنان أحمد فهمي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وهو ينتمي إلى الأعمال الكوميدية.
بالأحمر.. هنا الزاهد تشعل "إنستجرام"
بالأحمر.. هنا الزاهد تشعل "إنستجرام"

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