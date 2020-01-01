رئيس القومي للمرأة تناشد ضحايا الشاب المتحرش بتقديم بلاغات ضده



وقد تضمن البلاغ ما يلي:



فى ضوء متابعة المجلس القومي للمرأة لمواقع التواصل الاجتماعي تبين وجود صفحة على تطبيق انستجرام تم تدشينها من قبل بعض الفتيات والسيدات تشكين فيها من قيام شخص باغتصاب البعض منهن وهتك عرض والتحرش جنسيا بالبعض الآخر. هذا وتتضمن الصفحة التي يتابعها الآلاف من المتابعين رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام هذا الشاب بإرسالها إلى العديد من الطفلات والفتيات بهدف التهديد والابتزاز.



كما تلقى المجلس العديد من النداءات والمناشدات من الضحايا المجني عليهن بشأن قيام ذات الشخص بابتزازهن وتهديدهن مستغلا ما يحتفظ به من صور ومقاطع توثق جرائمه النكراء في التشهير بهن إذا قمن بالإبلاغ عنه للسلطات المختصة. وقد طالبت الضحايا المجني عليهن حماية حرمة حياتهن الخاصة وعدم الإفصاح عن بياناتهن حتى يتسنى لهن التعاون مع الشرطة والنيابة العامة.



وحيث أن المجلس القومي للمرأة يعد الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وحيث تنص المادة 7 في بنديها 13 و14 من القانون سالف الذكر على اختصاص المجلس القومي للمرأة بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة واحالتها على جهات الاختصاص وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، وفي إطار جهود المجلس لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، فإننا نتقدم لسيادتكم بذلك البلاغ للتحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونا ضد مرتكبها مع التوجيه بحماية ومساعدة المجني عليهن"

هذا ويناشد المجلس القومي للمرأة جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمى ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذى يستحق طبقا للقانون، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن.



كما يعلن المجلس القومي للمرأة عن استعداد مكتب شكاوى المرأة تقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للفتيات، ومساندتهن حتى ينال هذا الشاب عقابه، مع التأكيد على سرية جميع الشكاوى والبيانات التى يتلقاها المكتب.



ويمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600".

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الثلاثة ايام الماضية شهدت وجود صفحة على تطبيق "انستجرام" تم تدشينها من قبل بعض الفتيات والسيدات تشكين فيها من قيام شخص واحد باغتصاب البعض منهن وهتك عرض والتحرش جنسيًا بالبعض الآخر، وتفاصيل هذه الوقائع.وأضافت "مايا مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن المجلس أعلن مساندة هؤلاء الفتيات، وطلبوا منهم التواصل مع مكتب الشكاوى للتأكد من مصداقية هذه الوقائع، وبعد تواصل الفتيات مع المجلس، أصدر المجلس بيان يوضح كيفية تقديم بلاغ للنيابة العامة عبر الوسائل الإلكترونية، أو عن طريق مكتب شكاوى القومي للمرأة ثم تقدم المجلس ببلاغ لمكتب النائب العام.وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المشكلة في تخوف الفتيات من تقديم بلاغات رسمية ضد المتحرش، منوهة بأنها استمعت بنفسها لشكاوى الفتيات، وتبين أنه يتم التحرش بنفس الطرق وبأشكال مختلفة، وما يتكرر فيها هو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز الفتيات، محذرة الفتيات والشباب من فتح الكاميرات الخاصة بهم، وإعطاء البصمة الالكترونية أو الأرقام السرية الخاصة بهم، مناشدة الفتيات التي تعرضن للتحرش بتقديم بلاغات ضد الشاب المتحرش؛ لأخذ حقهم ومعاقبته وحماية فتيات آخرين من التعرض لذلك، مع دعم أسرهم لهم، معقبة: "مواقع التواصل الاجتماعي مش كفاية".وأعلن المجلس القومي للمرأة عن تقدمه اليوم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعة الشهيره التى أثيرت مؤخرًا على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، وقيام مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على هذا الموقع لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلًا عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات.