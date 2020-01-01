محلل سياسي يشن هجوماً حاداً على قطر بعد الزيارة الأخيرة لأردوغان





فتح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الموريتاني بادو ولد محمد فال، النار على أمير قطر تميم بن حمد، وتساءل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موفع التدوينات القصيرة "تويتر":"هل فعلا بات أمير قطر يستلم راتبه من تركيا، شخصيا لا أستغرب، فقطر لم تعد تعدو كونها مستعمرة تركية، ... سلم بلده للمحتال، وانتهت اللعبة".





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار يوم الخميس الماضي، قطر في زيارة يلتقي خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.





وتأتي زيارة أردوغان "المأزوم" داخلياً؛ بسبب فشله وخارجيا بسبب أطماعه، لتميم "المعزول" عربيا بسبب سياساته، تجعل الزيارة أشبه "باستنجاد غريق بغريق".



