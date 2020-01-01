أمير طعيمة ينهئ شيكو بعيد ميلاده

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احتفل الفنان شيكو، بعيد ميلاده أمس، وحرص عدد كبير من الفنانين والشعراء بتقديم له رسائل تهنئه أخرهم أمير طعيمة.





حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق قائلا ً: "كل سنة وإنت طيب وسعيد وناجح وفي أحسن صحة يا شيكوسبير العرب".





يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.