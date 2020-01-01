بعد قرار الكاف.. نهائيات «المباراة الواحدة» نعمة أم نقمة على فايلر وكارتيرون؟ (تقرير)

السبت 04/يوليه/2020 - 05:07 م
كارتيرون وفايلر
كارتيرون وفايلر
علاء خليف
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على استئناف مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقرر الكاف إقامة مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستجمع بين الأهلي والرجاء، والزمالك والوداد، خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام من مباراة واحدة بدلًا من الذهاب والإياب، وسيكون النهائي ايضًا من مباراة واحدة فقط.

ولم يحدد الكاف حتي الآن مكان إقامة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وإن كانت الكاميرون الأقرب لاستضافة المباراتين وكذلك المباراة النهائية للبطولة القارية هذا الموسم.

وسيكون السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، والفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أمام مهمة صعبة في نصف نهائي دوري الأبطال، ويجب علي المدربين قيادة فريقيهما للفوز ولا بديل عنه على الرجاء والوداد للتأهل للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز النهائيات، والمواجهات الحاسمة في الأدوار النهائية التي خاضها (فايلر – كارتيرون) خلال مسيرتهما التدريبية وأقيمت من "مباراة واحدة"، وكيف جاءت نتائجها؟:- 

باتريس كارتيرون

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نهائي كأس ولي العهد 2017:

قاد كارتيرون فريق النصر السعودي أمام نظيره اتحاد جدة في نهائي كأس ولي العهد عام 2017، وخسر المباراة بنتيجة 1 – 0 وفشل في حصد لقب البطولة.

نهائي السوبر الإفريقي 2019:

قاد الخواجة الفرنسي فريق الرجاء المغربي للفوز في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2019 علي نظيره الترجي التونسي بنتيجة 2- 1 وتوج بلقب البطولة.

نهائي السوبر الإفريقي 2020:

خاض باتريس كارتيرون مواجهة نارية مع الزمالك في فبراير الماضي أمام فريق الترجي التونسي في نهائي السوبر الإفريقي، وقاد الفارس الأبيض للفوز 3-1 والتتويج باللقب.

 

نهائي كأس السوبر المصري:

خاض "كارتيرون" مباراة نهائية أخري مع الزمالك ولكن هذه المرة في بطولة السوبر المصري أمام غريمه الأهلي في فبراير الماضي عن موسم 2018 / 2019، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 4- 3 بركلات الترجيح وحسم لقب البطولة.

نصف نهائي أمم إفريقيا 2013:

وبعيدًا عن نهائيات "المباراة الواحدة" خاض المدرب الفرنسي بعد المواجهات الحاسمة ايضًا من مباراة واحدة منها مباراته مع منتخب مالي في بطولة أمم إفريقيا 2013، ضد نيجيريا في الدور نصف النهائي، ولكنه خسر بنتيجة 4 / 1 وودع منافسات البطولة.

برونزية كأس أمم إفريقيا 2013:

كما خاض كارتيرون مواجهة حاسمة أخري رفقة منتخب مالي في مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب غانا في أمم إفريقيا 2013، وفاز بنتيجة 3 – 1 وحصد برونزية البطولة.

تحديد المركز الخامس بمونديال الأندية:

ومن المواجهات الحاسمة لكارتيرون من مباراة واحدة ايضًا والتي لا يمكن اغفالها، مباراته مع فريق مازيمبي الكونغولي أمام كلوب أمريكا المكسيكي في تحديد المركز الخامس بمونديال أندية 2015، وخسر فريقه 2 – 1.

رينيه فايلر

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نهائي كأس السوبر البلجيكي 2017:

قاد المدرب رينيه فايلر فريق أندرلخت للفوز على نظيره زولته فاريجيم 2-1 في نهائي كأس السوبر البلجيكي عام 2017، وتوج بلقب البطولة.

نهائي السوبر المصري 2017 / 2018:

في بداية مشواره التدريبي مع الأهلي خاض رينيه فايلر نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2017 / 2018 أمام غريمه التقليدي الزمالك والذي أقيم في 20 سبتمبر 2019، وقاد الفريق الأحمر للفوز بنتيحة 3 – 2 وتوج بلقب البطولة المحلية.

 

نهائي السوبر المصري 2018 / 2019:

في فبراير الماضي قاد رينيه فايلر الأهلي في نهائي جديد من "مباراة واحدة" ضد الزمالك في كأس السوبر المصري لموسم 2018 / 2019، وخسر المارد الأحمر بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح.

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