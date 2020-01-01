برايتون يعبر نوريتش سيتي بهدف في البريميرليج

السبت 04/يوليه/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
وكالات
حقق برايتون فوزًا صعبًا وغاليًا على مضيفه نوريتش سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين  اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين برايتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه لياندرو تروسارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.

ورفع برايتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وهذا الفوز هو الثامن لبرايتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في 12، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية والعشرين لنوريتش مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ست.

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