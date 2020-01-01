بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصوله اجتماع مع إدارة النادي، لحسم بعض الملفات الهامة.





ويرغب فايلر، في معرفة أخر تطورات المفاوضات مع اللاعبين الذي طلب الحصول على خدماتهم لتدعيم صفوف الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد.





وحدد فايلر، رغبته في تدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب سوبر، بالإضافة إلى التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، والمفاضلة بين الأوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي،والكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، للتوقيع مع أحدهم بالميركاتو الصيفي.





كما وضع فايلر، تدعيم الخط الدفاعي ضمن أولوياته في ظل إصابات سعد سمير المتكررة، وكثرة الغيابات في الخط الخلفي وهو ما سبب له الكثير من المشاكل في المباريات الأخيرة.





ومن المنتظر أن يعود فايلر، إلى القاهرة مساء الاثنين المقبل بعدما قضى إجازة قصيره في بلاده للإطمئنان على إسرته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن يقود فايلر، تدريبات الفريق الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا لاستئناف الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.



