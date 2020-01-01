صحيفة: عناية القيادة الإماراتية على الإنسان تدور كل أنحاء العالم





تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمبدأ منذ تأسيسها، وضعه مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتوجه قيادتها الحكيمة بالالتزام به كنهج في عمل الحكومة وفي العمل على أرض الدولة وخارجها، بدون تمييز بين البشر جميعاً.





وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية: إن "القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لكبار المواطنين والمقيمين على أرضها، خاصة في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، التي تحتاج فيها هذه الفئة لرعاية أكبر، ومن هذا المنطلق وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، خدمة "نتواصل ونحمي".





وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن خدمة "نتواصل ونحمي" تتيح المجال لكبار المواطنين والمُقيمين التسجيل فيها؛ لإعطائهم الأولوية في استقبال اتصالاتهم في مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي، لتقديم أفضل الخدمات لهم بسهولة ويسر وقت الحاجة سواء كانت الخدمات صحية أو غذائية، أو غيرها، مع وجود هذه الفئة في المنازل، تطبيقاً لحملة "خلك في البيت".

وتابعت: ولا تقتصر عناية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالإنسان على أرض الإمارات فقط بل في كل أنحاء العالم، وقد شهد العالم لها على ما قدمته من مساعدات للعديد من مواطني الدول الأخرى منذ اندلاع الأزمة أينما كانوا، بغض النظر عن الاختلافات والخلافات الثقافية والسياسية وغيرها، فإلى جانب مبادراته الإنسانية الكبيرة، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استعداد الإمارات للتعاون مع كافة دول العالم المحتاجة للمساعدة لمواجهة وباء كورونا.



