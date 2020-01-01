السياحة والآثار تلتقي منظمو الرحلات الأوكرانيين

السبت 04/يوليه/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بمجموعة من كبرى منظمي الرحلات من دولة أوكرانيا، خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لتفقد الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بالمدينة.

وحضر اللقاء المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، والسيد جيڤارا جافي رئيس غرفه المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا وكيل أول وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، والسيد إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء.

وخلال اللقاء أشاد منظمو الرحلات من أوكرانيا بالإجراءات الاحترازية وبضوابط السلامة الصحية المطبقة علي أرض الواقع والتي لمسوها عن قرب خلال زيارتهم لعدد من الفنادق ومراكز الغوص بمدينة شرم الشيخ، والتي من بينها أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بصفة مستمرة، والتزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وتوفير عيادة وطبيب بالفندق.

قامت شلبي بالرد علي جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم حول استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر من الخارج، وعن الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر.

وأشارت الأستاذة غادة شلبي الي أهمية ان ينقل السائحون تجربتهم الشخصية مما سيعزز اقبال السائحين علي القدوم الي منتجعاتنا الرائعة.

ومن جانبها أشارت المهندسة إيناس سمير الي أن محافظة جنوب سيناء تعمل علي توفير كافه سبل الراحة للسائحين ومتابعه تطبيق الاجراءات الاحترازية. 

وأضافت أن منظمو الرحلات والسائحون هم القوي الناعمة التي نعتمد عليها لدعم مجهودات الحكومة المصرية وذلك من خلال ما يقومون بنشره من صور وتعليقات علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بهم.

ولفتت الي أن تعليقاتهم عن استمتاعهم بزيارة شرم الشيخ من جو رائع وتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المحافظات السياحية الساحلية سيشجع السائحين حول العالم للقدوم الي هذه المدينة الساحرة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان جديد لها عن تسليم 7 فنادق سياحية جديدة شهادة السلامة الصحية المؤهلة للعودة إلى العمل.

وأوضح البيان أن 7 فنادق في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي جراند أوتيل، ورينسانس جولدن فيو بيتش، ومارتيم جولي فيل ريزورت آند كازينو، وغزالة جاردنز، وكذلك 3 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي كابانا، والدابي، وبورت غالب IHG.
السياحة والآثار تلتقي منظمو الرحلات الأوكرانيين
السياحة والآثار تلتقي منظمو الرحلات الأوكرانيين
السياحة والآثار تلتقي منظمو الرحلات الأوكرانيين
السياحة والآثار تلتقي منظمو الرحلات الأوكرانيين

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