فايلر يتخذ قرارًا جديدًا.. تعرف عليه

السبت 04/يوليه/2020 - 03:57 م
فايلر
فايلر
مصطفى صابر
صرح مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، بإن هناك تنسيق يجري في الوقت الحالي وبشكل دائم مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشأن البرنامج التدريبي للاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ :"عقب عودة فاير يوم الاثنين المقبل سيتم الاستقرار على البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين وكذلك المباريات الودية التي يحتاجها الفريق".

وتابع :"سيتم حسم المفاضلة بين إقامة مباراة داخلية بين لاعبي الفريق وبعضهم البعض «تراي ماتش» أو اختيار أحد الفرق المتاحة لمواجهة الأهلي في مستهل تجاربه الودية".

ويقود رينيه فايلر تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة بعد عودته يوم الاثنين المقبل، حيث قضى السويسري فترة من الراحة والإجازة مع أسرته خلال الفترة الماضية.

وجدير بالذكر أن أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021

أخبار تهمك

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم أهم صفقاته

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة والدة مجدي أبو عميرة

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد النجاح في المهمة الأولى.. الأهلي يخوض حربا شرسة لضم "صبحي" نهائيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتلقى ضربة قوية بشأن الصفقة المدوية

منذ حوالي 3 ساعات

تخفيف حكم سجن الفنان طارق النهري لـ 15 عامًا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

كارتيرون في رسالة واضحة للزمالك: لا يمكن التفريط في هذا النجم!

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

12:33 م

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

09:47 ص

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم أهم صفقاته

02:30 م

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

11:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن