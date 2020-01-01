فايلر يتخذ قرارًا جديدًا.. تعرف عليه

صرح مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، بإن هناك تنسيق يجري في الوقت الحالي وبشكل دائم مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشأن البرنامج التدريبي للاعبين خلال الفترة المقبلة.





وقال عبد الحفيظ :"عقب عودة فاير يوم الاثنين المقبل سيتم الاستقرار على البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين وكذلك المباريات الودية التي يحتاجها الفريق".





وتابع :"سيتم حسم المفاضلة بين إقامة مباراة داخلية بين لاعبي الفريق وبعضهم البعض «تراي ماتش» أو اختيار أحد الفرق المتاحة لمواجهة الأهلي في مستهل تجاربه الودية".





ويقود رينيه فايلر تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة بعد عودته يوم الاثنين المقبل، حيث قضى السويسري فترة من الراحة والإجازة مع أسرته خلال الفترة الماضية.





وجدير بالذكر أن أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021