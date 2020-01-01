وزير الطاقة الروسي يتوقع تخفيض إنتاج الخام بدءا من أغسطس

السبت 04/يوليه/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر

توقع ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي ، أن تبدأ مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط تخفيف تخفيضات إنتاج الخام بدءا من (أغسطس) بحسب ما اتفق عليه في السابق.

وأكد أن سوق النفط العالمية قد تحقق توازنا بين العرض والطلب في (يوليو) بل ربما تواجه نقصا في الخام، بينما قد لا يتعافى استهلاك النفط إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا حتى نهاية 2021.


واتفقت "أوبك+" التي تضم روسيا، على خفض إنتاج النفط إجمالا بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 10 في المائة من الاستهلاك العالمي، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.


وكان من المقرر أن تستمر التخفيضات القياسية حتى نهاية (يونيو) لكن جرى تمديدها حتى (يوليو). وسيجتمع وزراء من دول رئيسة في "أوبك+" في منتصف (يوليو) ضمن لجنة تعرف باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لإصدار توصية بشأن المستوى التالي من الخفض.


وقال نوفاك خلال مؤتمر عبر الإنترنت لخبراء أمس، "إنه لم يجر اتخاذ قرار بعد بشأن مستقبل الاتفاق، سنستأنف جزئيا التخفيضات غير المسبوقة بدءا من أول (أغسطس)".


وكانت مصادر في "أوبك+" أبلغت "رويترز" هذا الأسبوع أنه لم يتم إجراء نقاشات بعد بشأن تمديد التخفيضات القياسية في (أغسطس)، ما يعني أن من المرجح بشدة تخفيفها إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول (ديسمبر)


وقال نوفاك، "سنرى كيف سيتطور الوضع، وما البيانات الفنية والإحصائيات في (يونيو)، لذا ستقوم اللجنة الفنية تحت رعاية أوبك بتحليل الامتثال، ووضع السوق والتوقعات".


وأضاف أنه "لم يجر اتخاذ قرارات بشأن أي تعديلات محتملة على الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، والمنتجين الآخرين"، مشيرا إلى أن الاستثمارات في قطاع الطاقة العالمي ستنخفض بمقدار الثلث هذا العام، وأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا قد يلحق الضرر بالطلب.


وكشفت وزارة الطاقة أمس، أن إنتاج النفط الروسي انخفض إلى 9.32 مليون برميل يوميا في (يونيو) من 9.39 مليون برميل يوميا في (مايو)، قرب الهدف المحدد بموجب اتفاق مع "أوبك+" بحسب ما أوردته وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

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