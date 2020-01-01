وفاة وزير الاقتصاد الأسبق رغم سلبية تحاليل كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 03:52 م
ارشيفية
ارشيفية
سمر السيد
أعلن عمرو السعيد نجل الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، وفاة والده إثر إصابته بوعكة صحية.

وقال عمرو السعيد خلال منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الي ميعاد صدق الله العظيم.. توفي إلى رحمة الله الوالد الغالي، توفي القيمة والقامة.. توفي الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق، نسألكم الدعاء بالرحمه والمغفره".

وقال عمرو في تغريدة سابقة أمس: "أهالينا واحبابنا واصحابنا بعد التأكد بـ ٤ مسحات كلها جاءت سلبيه خلو جسد الوالد من ڤيروس الكرونا وتفاؤلنا جميعا بقرار الأطباء ابقاءه في غرفه عاديه خارج العزل، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشده فجر الأمس لأسباب تتعلق بالقلب والجهاز الهضمي وهو الآن علي أجهزه التنفس الصناعي، نسألكم الدعاء له بالشفاء فالأمر الآن بيد الله الذي نثق في قدرته ونطمع في رحمته وكرمه".

يشار إلى أن عمرو لم يحدد مكان وموعد تشيع جثمان والده فيما ترددت أنباء عن تشيع الجنازة بمسقط رأس وزير الاقتصاد الأسبق في ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

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