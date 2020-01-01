العراق يسجل 106 وفيات و2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 03:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 106 وفيات و2334 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب قناة روسيا اليوم.

 

وقالت الصحة العراقية، إنه تم فحص 9516 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 589377 نموذجا.

 

وأضافت الصحة العراقية: "كما تم تسجيل 1477 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات في العراق بلغ 58354 إصابة، والوفيات 2386، بينما بلغت حالات الشفاء 31077 حالة.

 

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، سجلت في وقت سابق 102 حالة وفاة و2312 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وقد فرضت السلطات العراقية، اليوم السبت، حظرًا شاملًا للتجوال في البصرة وتعود للحظر الجزئي في الأنبار بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,032 مليون إصابة، بينهم أكثر من 525 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,184 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

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