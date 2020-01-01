عاجل.. السيسي يوجه بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية الطبية

السبت 04/يوليه/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
رقية جمال
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

ونشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم برئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط ورئيس هيئة الشراء الموحد والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي بحضور مستشار الرئيس للتخطيط العمراني.

وفي سياق أخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الدواء قرار رئاسي عبدالفتاح السيسي بوابةا لفجر الفجر السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 15 ساعة

تخفيف حكم سجن الفنان طارق النهري لـ 15 عامًا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة قوية بشأن الصفقة المدوية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد النجاح في المهمة الأولى.. الأهلي يخوض حربا شرسة لضم "صبحي" نهائيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة مجدي أبو عميرة

منذ ساعة الا ربع

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون في رسالة واضحة للزمالك: لا يمكن التفريط في هذا النجم!

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم أهم صفقاته

منذ ساعة و نصف

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

"الصحة" تعلن تعافي 13 حالة من فيروس كورونا بحميات بني سويف (صور)

"حماية المستهلك": ضبطنا مزرعة دواجن تنتج كمامات طبية

استشاري صحة إنجابية يوجه نصائح للحامل المصابة بكورونا

لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة عن قدرة الفيروس القاتل (فيديو)

لجنة مكافحة كورونا: الشعب المصري متذبذب في التزامه (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

12:33 م

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

09:47 ص

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم أهم صفقاته

02:30 م

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

11:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن