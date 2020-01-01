فايلر يرفض رحيل "المُصاب" ويتمسك ببقائه داخل الأهلي

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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التفريط في خدمات نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأبدى فايلر، تمسكه الشديد ببقاء كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، ضمن قائمته بالموسم الجديد، وعدم التفكير في رحيله تحت أي ظرف بالرغم من إصابته.



وكان نيدفيد، طالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، بحسم موقفه من البقاء أو الرحيل، في ظل الأنباء التي ترددت حول إمكانية تنازل القلعة الحمراء عن خدماته بنهاية الموسم الجاري.



وأكد عبدالحفيظ، للاعب على أهمية تواجده بين صفوف الفريق، وعدم وجود أي تفكير في رحيله من قبل الجهاز الفني.



وقرر نيدفيد، الخضوع لأشعة جديدة على الركبة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاطمئنان على إصابته الأخيرة.



ويأتي خضوع اللاعب للأشعة، من أجل التأكد بعدم وجود أي رشح على الركبة، والتي عانى منها اللاعب بعد إصابته وغيابه لما يقرب من 14 شهرًا عن الملاعب.



ويؤدي كريم نيدفيد برنامجًا تأهيليًا للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة، حيث تعرض للإصابة في أبريل من العام الماضي، وخضع طوال تلك الفترة للعلاج في العاصمة الألمانية برلين.