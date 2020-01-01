17 هدف حصيلة الإعلاميين بالقسم الثاني

السبت 04/يوليه/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
يحتل الفريق الإعلاميين بقيادة أحمد صالح، المركز التاسع برصيد 19 نقطة من منافسات المجموعة الأولى، بدورى القسم الثاني.

لعب فريق الإعلاميين 17 مباراة هي عمر المسابقة حتى جاء قرار تعليق النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا المستجد، حقق خلالها الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في 8 مباريات

أحرز فريق الإعلاميين 17 هدف، ودخل مرماه 22 أهداف، حيث تمكن 10 لاعبين من تسجيل أهداف الإعلاميين وهم :

1- محمد أسامة 3 أهداف أحدهما من ضربة جزاء في المنيا وهدف في سوهاج وديروط.
2- مهدي صبحى 3 أهداف في البنك الأهلي وسوهاج وطهطا.
3- أحمد سالم هدفين في البنك الأهلي وطهطا.
4- حسام الدين على هدفين أحدهما من ضربة جزاء في بترول أسيوط وهدف في تليفونات بني سويف.
5- أحمد حسنى اوشه وأول هدف في المسابقة في البنك الأهلي.
6- إيهاب المصري هدف من ضربة جزاء في الفيوم.
7- بكر محمد هدف في الفيوم
8- خالد كامل هدف في المنيا
9- خالد سعيد هدف في بنى سويف
10- محمد اشرف هدف في ديروط
11- هدف عن طريق الخطأ من حارس مرمى بنى سويف.

ترتيب المجموعة الأولى
1- بنى سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط

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