زيدان يتحدث عن مواجهة فريقه أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

السبت 04/يوليه/2020 - 03:26 م
زيدان يتحدث
زيدان يتحدث
علي نبوي
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه أتلتيك بيلباو في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"لطالما كان سان ماميس ملعبا صعبا. نعلم أنه لتحقيق الفوز علينا تقديم مباراة عظيمة".

وأضاف :"كل المباريات مهمة. تبقت بضعة مباريات لكننا سنلعبها كل 3 أيام وأحيانا كل يومين".

وتابع :"يتطلب ذلك الكثير من التركيز على كل شيء، تركيز على التعافي، البدن، التدريب. كل التفاصيل مهمة".

وزاد :"كوني مدربا لهؤلاء اللاعبين يبهجني كل يوم، وسأستمر بما أقوم به. غدا نهائي آخر سنسعى للفوز به".

وعن مدى جاهزية هازارد للمباراة قال :"يعاني إيدن من بعض الآلام مؤخرا ولا نرغب بالمخاطرة به".

‏وواصل :"آمل أن نراه يلعب مرة أخرى قبل النهاية، لقد تعرض لضربة قوية في مباراة إسبانيول وغاب لثلاثة أو أربعة أيام، لكن نأمل أن يتعافى سريعا".

وعن قضية كريم بنزيمة قال :"قضية كريم مسألةٌ تخصه وحده، لن أناقشها هنا، أنا جاهز للمباراة ذهنيا وكل تركيزنا على يوم الغد".

وأوضح :"كانت تدريبات الأمس واليوم في نفس توقيت مباراة الغد تقريبا، وهذا لا يغير أي شيء بالنسبة لنا، نحن مستعدون لخوض مباراة الغد".

وأشار :"اللاعبون هم الأهم، جميعنا هنا نساهم بما لدينا، لكن اللاعبين هم من يقاتلون، ويتعبون، يتدربون ويلعبون، المجموعة ستظل دائما هي العنصر الأهم".

وواصل :"يدرك اللاعبون أن المهمة معقدة، صعبة، منافسة طويلة، وما قدموه قبل الحظر وبعده يظهر أنهم يرغبون بالفوز بكل شيء".

وأتم :"ليست هناك احتفالات هنا، فنحن لم نفز بشيء بعد، لن ترى هنا سوى العمل والالتزام بالفوز بكل المباريات".

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