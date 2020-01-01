الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الفيزياء والإجابات النوذجية للأسئلة المتوقعة "علمي"

السبت 04/يوليه/2020 - 03:21 م
المراجعة النهائية - الفيزياء
المراجعة النهائية - الفيزياء
الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الفيزياء والإجابات النوذجية للأسئلة المتوقعة "علمي"

الثانوية العامة 2020 ، انطلقت امتحانات الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمي والأدبي، في الأحد الموافق الـ21 من يونيو 2020 الماضي، حيث بدأت باختبار اللغة العربية، وتتوقف عند اختبار مادة الفيزياء المقررة الثلاثاء المقبل.

المراجعة النهائية لمادة الفيزياء

ويؤدي طلبة وطالبات الثانوية العامة 2020 "علمي" اختبار مادة الفيزياء يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ7 من يوليو الجاري، وسط تدابير احترازية وإجراءات وقائية للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

مادة الفيزياء ومنصة thanaweya

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاقها منصة thanaweya التي تحمل المراجعات النهائية التي شملت كافة المواد الأدبية والعلمية، ومن بينها مادة الفيزياء التي سيؤدي طلاب الصف الثالث الاختبار بها في 7 يوليو الجاري.

الأسئلة المتوقعة لمادةالفيزياء

ونشرت الوزارة مراجعات وشروحات لمادة الفيزياء بشكل مميز من خلال العروض المرئية وكذلك نماذج امتحانات سابقة وأسئلة متوقعة، إضافة إلى الإجابات النموذجية لها، ما يجعل الطلاب يشعرون وكأنهم في داخل اللجان.

الدرجات النهائية في الفيزياء

ويسعى الطلاب في الصف الثالث الثانوي إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة من خلال موقع thanaweya بالبحث عن كافة الشروحات والمراجعات لمادة الفيزياء ومعرفة طرق الأسئلة وأفضل نماذج الإجابة عليها، من أجل نيل أفضل الدرجات والحصول على مجموع يؤهل لجامعات القمة.

أفضل المراجعات النهائية في الفيزياء

ويتضمن موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال منصته thanaweya مراجعة نهائية لمادة الفيزياء تتضمن، مسائل وأسئلة متنوعة على جميع أبواب مادة الفيزياء، بجانب مناقشة وحل الأسئلة بشكل مفصل ونموذجي.

للدخول على منصة " "thanaweya كل ما عليك فعله هو الضغط "هنــــــــــــــــــــا".

امتحان الفيزياء والمراجعة النهائية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم منصات عديدة لطلاب الثانوية العامة 2020 وكافة الصفوف نتيجة لانتشار فيروس كورونا، مساعدة منها لكافة الطلبة والطالبات من أجل الحصل على أفضل المراجعات النهائية خلال فترة الجلوس بالمنزل وتحقيق أعلى الدرجات وهو ما تضمنه منصة thanaweya التي توفر شروحات وأسئلة متوقعة وإجابات لمادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية.

الأسئلة المتوقعة في الفيزياء 

ووفرت الوزارة مراجعة نهائية مميزة لمادة الفيزياء المقرر تأدية اختبارها الثلاثاء المقبل، عبر توفير 40 محاضرة، إضافة إلى بعض نماذج الاختبارات السابقة وأفضل الأسئلة المتوقعة بإجاباتها النموذجية.

امتحان الفيزياء والتدابير الاحترازية

ومن المتوقع، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة  امتحان مادة الفيزياء يوم الثلاثاء المقبل، وسط إجراءات احترازية وتدابير عالية المستوى وفق أعلى المعايير، للحفاظ على من وسلامة أبنائنا وهو ما أجمع عليه الجميع وحتى أداء امتحان المادة السابقة.

الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الفيزياء والإجابات النوذجية للأسئلة المتوقعة

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