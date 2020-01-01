1.5 مليون دولار يعرضها الزمالك على بوطيب لسحب شكواه من الفيفا

السبت 04/يوليه/2020 - 03:21 م
بوطيب
بوطيب
كشفت تقارير مغربية أن نادي الزمالك يحاول التواصل مع مهاجم الفريق، المغربي خالد بوطيب، لسحب الشكوى التي تقدم بها ضد الفريق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما فسخ "الأبيض" عقد مهاجمه من طرف واحد خلال فبراير (شباط) الماضي، عقب تغيبه عن صفوف الفريق لمدة شهرين، ورفضه إجراء العملية الجراحية فى ركبته المصابة وقت أن كان ضمن صفوف الفريق.

دخل بوطيب في خلافات مع مسؤولي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعد رفض المهاجم المغربى الحلول الودية من جانب مسئولى القلعة البيضاء، حول قيمة المستحقات المتبقية للاعب لدى النادى، إذ يطالب اللاعب بالحصول على مبلغ 4 ملايين دولار دفعة واحدة.

وقالت صحيفة البطولة المغربية: "مسؤولو الزمالك عرضوا على الدولي المغربي مليون و500 ألف دولار على دفعات، في الوقت الذى يطالب فيه صاحب بوطيب الحصول على 4 ملايين دولار، نظير إسقاط التظلم الذي وضعه أمام "فيفا"، وهي قيمة مستحقاته عن المدة الكاملة لما تبقى من عقده.

وتعاقد الزمالك مع خالد بوطيب، خلال سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية، قادماً من صفوف فريق ملطية سبور التركي.

وينتظر أن يعود اللاعب إلى الملاعب مع فريق جديد، مع استئناف النشاط الكروي المتوقف بسبب تفشى فيروس كورونا.

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