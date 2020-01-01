كارول سماحة تغازل جمهورها بالبابي بلو السوارية "bonvoyage"

السبت 04/يوليه/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
نشرت المطربة كارول سماحة، صورة لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهرت كارول، في الصورة وكانت ترتدي فستان قصير لونه بابي بلو من الخامه السوارية، وإعتمدت علي ميكب آب، واضح يبرز تفاصيل ملامحها الرقيقه، وكانت تقف خلف ستار شيفون أبيض.


وعلقت سماحة على الفيديو قائله: "بونفواياج فيديو كليب جديذ مع فريق مصري رائع، حيث أن بون فواياج هو أغنيتها الجديدة التي كسرت المليون مشاهده في يومين فقط"؛ "bonvoyage NEW Music video with the amazing Egyptian Team".


يشار إلي أن إحتفلت الفنانة كارول سماحة أمس بوصول أغنيتها الحديدة للمليون مشاهدة وذلك عقب طرحها علي قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".


وحرصت كارول سماحة، على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يومًا كاملًا ، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكلا كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير.


يذكر أن الأغنية ستشكل حصيلة تعاون بين ستة جنسيات مختلفة، حبث أن الشركة ذات أصول سعودية ويتولى مهمة التلحين مُلحن فرنسي، والتوزيع الموسيقي موزع مغربي، و التأليف شاعر سورى و فرنسى، في حين يتولى إخراج الكليب المخرجة المصرية بتول عرفة،

أخبار تهمك

تخفيف حكم سجن الفنان طارق النهري لـ 15 عامًا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

كارتيرون في رسالة واضحة للزمالك: لا يمكن التفريط في هذا النجم!

منذ ساعة الا ربع

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يتلقى ضربة قوية بشأن الصفقة المدوية

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم أهم صفقاته

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة والدة مجدي أبو عميرة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد النجاح في المهمة الأولى.. الأهلي يخوض حربا شرسة لضم "صبحي" نهائيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:15 م

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

12:33 م

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

09:47 ص

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم أهم صفقاته

02:30 م

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

11:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن