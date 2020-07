كارول سماحة تغازل جمهورها بالبابي بلو السوارية "bonvoyage"

Advertisements

نشرت المطربة كارول سماحة، صورة لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت كارول، في الصورة وكانت ترتدي فستان قصير لونه بابي بلو من الخامه السوارية، وإعتمدت علي ميكب آب، واضح يبرز تفاصيل ملامحها الرقيقه، وكانت تقف خلف ستار شيفون أبيض.





وعلقت سماحة على الفيديو قائله: "بونفواياج فيديو كليب جديذ مع فريق مصري رائع، حيث أن بون فواياج هو أغنيتها الجديدة التي كسرت المليون مشاهده في يومين فقط"؛ "bonvoyage NEW Music video with the amazing Egyptian Team".





يشار إلي أن إحتفلت الفنانة كارول سماحة أمس بوصول أغنيتها الحديدة للمليون مشاهدة وذلك عقب طرحها علي قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".





وحرصت كارول سماحة، على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يومًا كاملًا ، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكلا كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير.





يذكر أن الأغنية ستشكل حصيلة تعاون بين ستة جنسيات مختلفة، حبث أن الشركة ذات أصول سعودية ويتولى مهمة التلحين مُلحن فرنسي، والتوزيع الموسيقي موزع مغربي، و التأليف شاعر سورى و فرنسى، في حين يتولى إخراج الكليب المخرجة المصرية بتول عرفة،