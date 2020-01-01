عاجل.. وفاة والدة مجدي أبو عميرة





توفيت والدة المخرج مجدي أبو عميرة، صباح اليوم السبت، دون الكشف عن سبب الوفاة.







ونعت نقابة المهن التمثيلية، المخرج مجدي أبو عميرة، في وفاة والدته، من خلال صفحة الفنان إيهاب فهمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة والدة كل من المخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج شكري أبو عميرة، وحماة المخرجة عبير الليثي وجدة المخرج محمود شكري، البقاء لله".





وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي، مسلسل "ونحب تاني لية" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.