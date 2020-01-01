وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يتفقدان مشروع إنشاء سوق للباعة الجائلين

السبت 04/يوليه/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

عقب تفقدهم لمشروعات الصرف الصحى بمحافظة دمياط، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات وزارة الإسكان، لتفقد مشروع إنشاء سوق حضارية بديلة للباعة الجائلين بشارع 51، برأس البر، بمحافظة دمياط.

وقال وزير الإسكان: إن وزارة الإسكان اقتحمت هذا الملف الشائك، وهو ملف تطوير المناطق والأسواق العشوائية، الذى عانت منه الدولة وكذا المواطنون لعقود، وذلك بإرادة ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن السوق ينفذه صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الاقتصاد المحلي، حيث يهدف إنشاء السوق إلى المحافظة على الطابع العمراني المميز للمدينة، وإظهارها بشكل حضاري أمام جميع روادها.

وأضاف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مشروع تنفيذ السوق البديلة، بتكلفة 4 ملايين جنيه، على مساحة 800 م2، وستوفر السوق 24 محلاً للباعة الجائلين، بمساحة 60 م2 للمحل، كما أن المشروع يشمل مد جميع المرافق اللازمة.



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