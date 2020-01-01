وزير الإسكان يوجه باستكمال تغطية جميع المناطق الريفية بخدمات الصرف الصحي

عقب تفقده لمحطة معالجة صرف صحى وصناعى بمنطقة شطا، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات وزارة الإسكان، لتفقد مشروع توسعات محطة معالجة مياه رأس البر، بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، بمحافظة دمياط.





وقال الدكتور عاصم الجزار: تم تنفيذ مشروع محطة معالجة رأس البر بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، معالجة ثنائية بنظام تهوية سطحية بيولوجية، بإجمالى مساحة 63 فداناً، بقرية السنانية، بمحافظة دمياط، لخدمة حوالى 700 ألف نسمة، ويتكون المشروع من مرحلتين، الأولى، بطاقة 50 ألف م3/يوم، على مساحة 48 فداناً لخدمة حوالى 500 ألف نسمة، والثانية (التوسعات) بطاقة 25 ألف م3/يوم، على مساحة 15 فداناً، لخدمة حوالى 200 ألف نسمة.





كما تجول وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ومحافظ دمياط، بمكونات المحطة، واستمعوا إلى شرح مفصل للمشروع من المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المنفذة للمحطة.









ووجه عاصم الجزار، بوضع خطة لاستكمال تغطية جميع المناطق الريفية بمحافظة دمياط، بخدمات الصرف الصحى، لتصبح أول محافظة يتم تغطية كامل الريف بها بخدمات الصرف الصحي، حيث إن 60 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، وجارٍ توصيل الصرف الصحي لـ19 % من السكان.





كما قدم المهندس محمد بدوى عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، شرحاً عن جهود الشركة، وبالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فى تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة لسكان المحافظة.











