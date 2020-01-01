غدا.. أشرف صبحي يشهد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات اجتماع الدورة رقم 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لمناقشة عددًا من القضايا المطروحة على الساحة .





ومن المقرر عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت مظلة جامعة الدول العربية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس .





يناقش الاجتماع، تأثير التغيرات الدولية على الرياضة العربية في ظل جائحة كورونا، وثقافة الشباب العربي، وتصورات الدول العربية حول آليات التعامل فيما بعد أزمة كورونا.





وكما سيتم مناقشة المشروعات والبرامج المطروحة من قبل اللجان الفنية المعاونة، والتي تم استعراضها في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد الخميس الماضي، وذلك لإقرار تنفيذ تلك البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية المشتركة.





وأكد الدكتور أشرف صبحي التوجه لطرح مجموعة من البرامج والأنشطة للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية العربية، مشيرًا إلى تكثيف الجهود من قبل وزراء الشباب والرياضة العرب للخروج بمجموعة منوعة من البرامج تتلائم والظروف والتحديات الراهنة.





وكان أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنجاح مبادرة " الحركة بركة " التي أطلقها اتحاد ستريت وورك اوت، ضمن العديد من المبادرات التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة، للتوعية بأخطار جائحة كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.





وأوضح "صبحى" أن فعاليات المبادرة تواصلت على مدار شهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيها نحو 7000 مشارك، من مختلف الأعمار، فيما تخطت نسبة المشاركة 8 مليون مشاهدة، على مدار 10 حلقات وتفاعل معها أكثر من مليون فرد.





وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن تحدي "الحركة بركة " كان قائما على تشجيع نجم من نجوم الرياضة الكبار، للشباب والأسر المصرية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا " بعمل تمرين فى البيت وتحدى الملايين للقيام باى تمرين يختاروه، وإرسال الفيديو إلى صفحة وزارة الشباب والرياضة وصفحة اتحاد ستريت وورك اوت "الحركة- بركة"،



