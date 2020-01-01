موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بايرن ليفركوزن في كأس ألمانيا

يلتقي فريق بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانسي فليك مع فريق بايرن ليفركوزن اليوم السبت 4 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس ألمانيا.





موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بايرن ليفركوزن :-





وسوف تقام المباراة بين بايرن ميونخ وفريق بايرن ليفركوزن في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن :-





وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعتها لتلك المباراة بين فريق بايرن ميونخ وفريق بايرن ليفركوزن عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.





وكان قد تأهل فريق بايرن ميونخ للمباراة النهائية على حساب فريق اينتراخت فرانكفورت بعد الفوز عليه بصعوبة شديدة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.



