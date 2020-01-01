بعضها تنتظر الاعتماد عالميًا.. أبرز اللقاحات لعلاج كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 03:04 م
كورونا
كورونا
ياسمين مبروك
في ظل تسابق دول العالم، لاكتشاف أو إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالوباء اللعين، خضعت معظم اللقاحات للتجارب السريرية، تنتظر اعتمادها عالميًا.

أسترازينيكا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عقار أسترازينيكا الذي تنتجه شركة "مودرنا" البريطانية ربما يكون الأقرب لاعتماده عالميًا كلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقالت كبيرة باحثي منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، إن عقار أسترازينيكا سيدخل المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب على الأرجح في منصف يوليو المقبل.

وبعد تجربة عقار استرازينيكا على الحيوانات، اكتشف الباحثون في جامعة أوكسفورد، أنها أنتجت الكثير من الأجسام المضادة لمحاربة عدوى كورونا، كما أنه يوفر الحماية بعد الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

لقاح كورونافاك
بينما شرعت شركة "سينوفاك" الصينية، في مرحلة إنتاج لقاح "كورونافاك" إذ تجرى محادثات تمهيدية لإجراء تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح، وهي الجزء الأخير من عملية التجارب، في بريطانيا.

وأظهرت النتائج الأولية، أن اللقاح المسمى "كورونافاك" يحمي القرود من الإصابة بـفيروس كورونا الجديد.

ونظرًا لصعوبة إجراء اختبار لقاح كورونا في الصين، نتيجة انخفاض عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، لذا تتشاور الشركة، مع العديد من الدول الأوروبية، بينها بريطانيا، لإجراء مرحلة التجارب السريرية الثالثة. 

لقاح "بي إن تي162 بي1"
وتشترك شركتا يونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية، في تطوير لقاح "بي إن تي162 بي1"، حيث خضع للمرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية، إذ طوّر24 من أصل 45 مشاركًا أجسامًا مضادة للفيروس التاجي بعد تلقي حقنتين من اللقاح، لكن لم تتم مراجعة النتائج حتى الآن.

لقاح مودرنا الأمريكي
وتسعى شركة مودرنا الأمريكية، لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حيث حقنت أول المشاركين في كل مجموعة عمرية في المرحلة الثانية من التجارب السريرية لمرشح لقاح فيروس كورونا mRNA-1273، ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

لقاح إينو-480
كما أعلنت شركة إينوفيو الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، عن إنتاج لقاح تجريبي أطلق عليه إينو-480، استخدم على 40 متطوعا، حرك جهاز المناعة لدى 94% ممن أنهوا المرحلة الأولى من التجربة السريرية.

4 لقاحات في مصر
نتائج مبشرة في مصر، حيث أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المركز القومي للبحوث سجل أربعة أنواع من اللقاحات المضادة لكورونا، في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، أي أنها لم تدخل حيز التجارب السريرية على البشر.

وأكد عبد الغفار، أن الفريق البحثي بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجار تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية.

لقاح "ايه زد دي 1222"
بينما تطور جامعة أكسفورد، لقاح "ايه زد دي 1222" لعلاج الفيروس، حيث يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

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