تفاصيل خطة وزارة البيئة لتنفيذ المدافن الصحية
السبت 04/يوليه/2020 - 03:00 م
الفجر
كشفت وزارة البيئة، عن تنفيذ نحو 24 مدفنا صحيا من خلال ميزانية 2019-2020، مشيرة إلى اعتماد الرسومات التفصيلية لعدد 15 مدفنا صحيا وذلك بمناطق (كوم أوشيم ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وسنور بمحافظة بني سويف، والسويس الكيلو 5 بمحافظة السويس، وشرم الشيخ والطور بمحافظة جنوب سيناء، وبدر بمحافظة البحيرة، ودار السلام بمحافظة سوهاج، والمدامود بمحافظة الأقصر، وإدفو بمحافظة أسوان، الخارجة والداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بلبيس بمحافظة الشرقية، العريش بمحافظة شمال سيناء).
وأضافت الوزيرة، أنه يتم متابعة التصميمات التفصيلية من قبل استشاري جهاز المخلفات ل2 مدفن صحي بمناطق (سمسطا بمحافظة بني سويف شبرامنت بمحافظة الجيزة إلى جانب متابعة عدد 3 مدافن صحية بمناطق (الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، مطروح بمحافظة مطروح) والتصميمات التفصيلية لمدفن كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إلى جانب تصميمات المدافن الصحية بمناطق أبو عوف (محافظة بورسعيد) وعدد 3 مدافن صحية بمناطق العلاقي - سفاجا - مرسى علم.
وعن مصانع تدوير المخلفات، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يوجد على مستوى محافظات الجمهورية عدد 44 مصنع تدوير للمخلفات تتضمن 74 خطا ومن المخطط إنشاء عدد 14 خطا جديدا ورفع كفاءة 56 خطا خلال أربع سنوات من خلال ميزانية العام المالى 20192020.
وتابعت وزيرة البيئة، في بيان لها، أنه يجرى حاليا إنشاء عدد 2 خط، الأول بمحافظة سوهاج (دار السلام) بتكلفة 89.6 مليون جنيه والثانى بمحافظة المنيا (تونا الجبل) بتكلفة 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع التراكمات من الأرض المخصصة لإنشاء خط جديد بالمحلة للبدء في عمل رفع مساحى وإعداد الرسومات الإنشائية وذلك بتكلفة تقديرية 89.6 مليون جنيه.
تعافي 402 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.
تسجيل 1412 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة جديدة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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