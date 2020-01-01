تفاصيل خطة وزارة البيئة لتنفيذ المدافن الصحية

كشفت وزارة البيئة، عن تنفيذ نحو 24 مدفنا صحيا من خلال ميزانية 2019-2020، مشيرة إلى اعتماد الرسومات التفصيلية لعدد 15 مدفنا صحيا وذلك بمناطق (كوم أوشيم ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وسنور بمحافظة بني سويف، والسويس الكيلو 5 بمحافظة السويس، وشرم الشيخ والطور بمحافظة جنوب سيناء، وبدر بمحافظة البحيرة، ودار السلام بمحافظة سوهاج، والمدامود بمحافظة الأقصر، وإدفو بمحافظة أسوان، الخارجة والداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بلبيس بمحافظة الشرقية، العريش بمحافظة شمال سيناء).





وأضافت الوزيرة، أنه يتم متابعة التصميمات التفصيلية من قبل استشاري جهاز المخلفات ل2 مدفن صحي بمناطق (سمسطا بمحافظة بني سويف شبرامنت بمحافظة الجيزة إلى جانب متابعة عدد 3 مدافن صحية بمناطق (الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، مطروح بمحافظة مطروح) والتصميمات التفصيلية لمدفن كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إلى جانب تصميمات المدافن الصحية بمناطق أبو عوف (محافظة بورسعيد) وعدد 3 مدافن صحية بمناطق العلاقي - سفاجا - مرسى علم.





وعن مصانع تدوير المخلفات، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يوجد على مستوى محافظات الجمهورية عدد 44 مصنع تدوير للمخلفات تتضمن 74 خطا ومن المخطط إنشاء عدد 14 خطا جديدا ورفع كفاءة 56 خطا خلال أربع سنوات من خلال ميزانية العام المالى 20192020.





وتابعت وزيرة البيئة، في بيان لها، أنه يجرى حاليا إنشاء عدد 2 خط، الأول بمحافظة سوهاج (دار السلام) بتكلفة 89.6 مليون جنيه والثانى بمحافظة المنيا (تونا الجبل) بتكلفة 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع التراكمات من الأرض المخصصة لإنشاء خط جديد بالمحلة للبدء في عمل رفع مساحى وإعداد الرسومات الإنشائية وذلك بتكلفة تقديرية 89.6 مليون جنيه.



