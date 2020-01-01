الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة التاريخ.. مراجعة ليلة الامتحان وأهم الأسئلة المتوقعة (93 محاضرة)

ننشر لكم في السطور التالية رابط المراجعة النهائية لمادة التاريخ، لطلاب الثانوية العامة 2020، تسهيلا على الطلاب مراجعة المادة في ليلة الامتحان، وفقا لما اتاحته وزارة التربية والتعليم الفني.





والمراجعة النهائية لمادة التاريخ تحتوي على شرح وحل أسئلة الوحدة الأولى: الحملة الفرنسية على مصر وتضم حوالي 11 محاضرة، و الوحدة الثانية تشمل بناء الدولة الحديثة في مصر وتضم حوالي 29 محاضرة، ويتم شرح مراجعة الوحدة الثالثة وهي بعنوان مصر منذ الثورة العرابية وحتى الحرب العالمية الأولى وتضم حوالي 24 محاضرة، و الوحدة الرابعة هي عبارة عن 19 محاضرة وتشمل شرح كامل نموذجي، و مصر بعد الحرب العالمية الأولى تشمل 10 محاضرات.





وتقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة قسم الأدبي المراجعة النهائية وتكون شاملة ومكثفة لمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي، ومن خلال هذه الدورات يتم شرح كل الأحداث المهمة في جميع وحدات مادة التاريخ ومعرفة كيف يأتي السؤال عليها وكيفية حلها بطريقة نموذجية.





، وللحصول على المراجعة النهائية لمادة الفيزياء يمكن الضغط ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية يوم الثلاثاء المقبل، كما يؤدي طلاب الشعبة العلمية متحان مادة الفيزياء في نفس اليوم، ولمعرفة الرابط الذي سيحصلون من خلاله على المراجعة النهائية لمادة التاريخ يمكن الضغط هنا وللحصول على المراجعة النهائية لمادة الفيزياء يمكن الضغط هنا











