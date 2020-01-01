اكتشاف حالتي إصابة بـ كورونا في الإسماعيلي بعد إجراء المسحة الأولى

اجرى الاسماعيلى المسحة الطبية للاعبى الفريق الأول والجهاز الفني والطبي والإداري بالنادي والتي أظهرت النتائج عن وجود حالتان ايجابيتان تحمل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأعلن نادي الإسماعيلي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة على الفور من قبل الجهاز الطبي بالتعاون مع المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم، محمد سلطان مع الحالتين حتى تعافيهم وعودتهم مرة أخرى لتدريبات الفريق.





وجدير بالذكر أن سيجري نادي الإسماعيلي المسحة الطبية الثانية خلال الأيام المقبلة حسب البروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الأندية.