اليوم.. التخطيط تختتم سلسة جلسات نقاشية حول "ريادة الأعمال"

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:08 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
الفجر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في ختام سلسة الجلسات النقاشية حول "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية"، والتي استمرت لمدة أسبوع، حيث انطلقت أعمالها السبت الماضي.

وتختتم اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 سلسة الجلسات النقاشية حول "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية" وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهى السلسة التي انطلقت السبت الماضي؛ برعاية الوزيرة وشارك بها نخبة من الوزراء والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.  

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جلسات هذا الأسبوع أتت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ اعترافًا منها بالحاجة إلى تحسين فرص وصول المشروعات الصغيرة إلى التمويل وسُبل الائتمان.

وأوضحت "السعيد" أن ريادة الأعمال تؤدى دورًا مهمًا في الاقتصادات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية وضعت عددًا من البرامج التنفيذية المحددة في خطط العمل المرحلية، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة (2018/2019-2021/2022) تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، في تشجيع التكنولوجيا والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز ريادة الأعمال.

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