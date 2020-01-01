وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة العلمين الدولية الأهلية
السبت 04/يوليه/2020 - 02:34 م
الفجر
زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، صباح اليوم السبت، أعمال إنشاءات مقر جامعة العلمين الدولية للاطمئنان على سير العمل التنفيذي للإنشاءات.
وأشاد الوزير، بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقا للمواصفات المتفق عليها، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وفق البرنامج الزمني المعد لذلك.
وقال: إنه سيقوم بتكرار زياراته التفقدية للمشروع خلال الفترة المقبلة لمتابعة التنفيذ لمباني إدارة الجامعة والكليات والخدمات الطلابية والمستشفيات وغيرها، لافتا إلى أن جامعة العلمين الدولية تعد جامعة أهلية، تقام على مساحة إجمالية قدرها 141 فدانا.
وتتكون الجامعة من 15 كلية، وتشمل كليات الجامعة كلية الأعمال، الدراسات القانونية الدولية، الفنون والتصميم، علوم وهندسة الحاسبات، الطب، الصيدلة، التمريض، طب الأسنان، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الاعلام والاتصال، السياحة والضيافة، الهندسة، العلوم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتضم الجامعة أيضًا كلية للدراسات العليا.
كما تضم تخصصات الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، منها برامج الهندسة (الطاقة، والنانو، والميكاترونيات)، وبرامج العلوم الأساسية (جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة )، وبرامج الفنون (التصميم البيئي، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة) وبرامج السياحة (الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث).
تعافي 402 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.
تسجيل 1412 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة جديدة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.