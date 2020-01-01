أستاذ باطنة يُحذر من أضرار الإفراط في تناول المسكنات

حذر الدكتور مجدي الشرقاوي، أستاذ أمراض الباطنة ورئيس قسم زرع الكلى بكلية الطب جامعة عين شمس، من أضرار الإفراط في تناول المسكنات.





وأوضح "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عيادة ten" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن مرض الفشل الكلوي يهدد شريحة كبيرة من المرضى، وخاصة مرضى السكر والضغط والأمراض الروماتيزمية، مشيرًا إلى أن تناول المسكنات بطريقة غير طبيعية ودون استشارة الطبيب، قد يؤدي لتليف الكلي خلال سنوات قليلة.





وتابع أستاذ أمراض الباطنة ورئيس قسم زرع الكلي بكلية الطب جامعة عين شمس، أن معظم المصابين بتليف الكلى في سن صغير هم النساء بعد سنوات من استخدام المسكنات بسبب الآلام الروماتيزمية وآلام الدورة الشهرية، وآلام العضلات وبسبب الاجهاد في العمل، مشددًا على أن الإسراف حتى في تناول البنادول قد يؤدي لفشل في الكلي، مناشدًا أصحاب أمراض الحصوات في الكلي أو الصديد المستمر في الكلي بشرب المياه بكثرة طوال اليوم.





ويتناول الكثيرون المسكنات الطبية دون استشارة طبيب عندما يشعرون بالصداع وإصابات العضلات والبرد والإنفلونزا، ولكن، مثل جميع الأدوية، يمكن أن يكون لها آثارا جانبية، وبعضها يمكن أن يكون خطيرًا، وهذه نظرة على بعض مسكنات الألم الأكثر شيوعًا وما تحتاج إلى معرفته إذا تناولتها، وفق ما نقل موقع "webmd" المعني بالصحة والمعلومات الطبية.





ومسكنات الألم الأكثر شيوعًا هي تلك التي يمكنك شرائها دون وصفة طبية، وتشمل الأسيتامينوفين والأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين. عادة ما يأخذها الناس لآلام خفيفة أو حمى.





- الأسبرين

الأسبرين هو أقدم عائلة من الأدوية المعروفة باسم الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.





وفي حين أنه يمكن أن يخفف الألم، إلا أنه يمكن أن يتسبب في نزيف معدتك إذا كنت تتناولها لفترة طويلة. (وكذلك يمكن أن تتسبب مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى) في حدوث مشاكل من عسر الهضم البسيط إلى تقرحات المعدة.





وقد يؤدي تناول الكثير من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية إلى تلف الكلى.





ولا يجب إعطاء الأسبرين للأطفال بسبب خطر يهدد حياتهم يسمى متلازمة راي، التي تهاجم الدماغ والكبد.





وغالبًا ما يوصي الأطباء بالأسبرين للأشخاص الذين يُرجح أن يصابوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، لأنه يمكن أن يمنع تجلط الدم، ولكن بما أنه يمكن أن يسبب نزيفًا، فإن تناول الأسبرين كل يوم يزيد أيضًا من احتمالات نوع واحد من السكتة الدماغية التي تنطوي على نزيف في الدماغ.





- أسيتامينوفين

يمكن تناول الأسيتامينوفين من تلقاء نفسك، كما أنه يحتوي على الكثير من أدوية البرد والجيوب الأنفية.





ولا يسبب الأسيتامينوفين نوعًا من مشاكل المعدة التي تظهر مع الأسبرين، ولكن إذا تناولت الكثير أو شربت الكحول أثناء تناوله، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الكبد.





ومن المهم جدًا معرفة الكمية التي تتناولها من جميع أدويتك واتباع تعليمات الجرعات تمامًا كما هي على الملصق.





- الإيبوبروفين

الإيبوبروفين هو أحدث مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، مثل الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى، ويمكن أن يسبب مشاكل في المعدة أو الكلى، لكنه يعمل بسرعة ويترك الجسم أسرع من الأسبرين، ما يقلل من فرصة الآثار الجانبية.





- نابروكسين

هذا عضو آخر من عائلة NSAID، له نفس الآثار الجانبية المحتملة.





مسكنات تتطلب روشته طبيب

أقوى هذه الأدوية تسمى المواد الأفيونية، تحجب الإشارات العصبية التي تنقل مشاعر الألم إلى دماغك، ما يجلب مشاعر المتعة، ويقوم الأطباء عادة بإعطائهم للأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية حديثة أو إصابة مؤلمة أو يعيشون مع حالة خطيرة طويلة المدى، مثل السرطان الذي يسبب الألم المستمر.





مسكن للألم أفيوني آخر قوي للغاية هو الفنتانيل،إنه أقوى 100 مرة من المواد الأفيونية الأخرى، وعادة ما يتم إعطاؤها للأشخاص الذين يقتربون من الموت بسبب السرطان والذين يعانون من الكثير من الألم، ولكن عند إساءة استخدامه أيضًا أو خلطه في عقاقير غير مشروعة، يؤدي إلى الوفاة.





الآثار الجانبية الأفيونية:

- الإمساك هو الأكثر شيوعًا، ويؤثر على كل من يتناوله تقريبًا. لكنها يمكن أن تسبب أيضًا:

- الغثيان.

- النعاس.

- الدوخة.

- الحكة أو التعرق.

- الكآبة.

- ضعف جهاز المناعة.

- الإدمان، ما يعني أنك تريد الاستمرار في تناول هذه الأدوية حتى عندما لا تكون بحاجة إليها بعد الآن.





- تناول كميات كبيرة من المسكنات الأفيونية يمكن أن يوقف تنفسك، ولأنها تسبب الإدمان، فقد أسيء استخدامها على نطاق واسع، وارتفعت الوفيات بسبب جرعات زائدة منها بشكل حاد في السنوات الأخيرة.



