محافظ البحر الأحمر: وصول 5 طائرات على متنها 899 سائحا
السبت 04/يوليه/2020 - 02:22 م
محمد طه
أعلن محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، عن وصول 5 طائرات إلى مطار الغردقة الدولي، على متنها 899 سائحا قادمين من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا، وخضعوا للإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل دقيق، لافتًا إلى أن ركاب طائرة سويسرا متعددي الجنسيات من بينهم سياح من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان.
وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار بشكل صارم، لافتًا إلى وجود كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب، وملصقات خاصة بالتباعد الاجتماعي، وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين، وتم تعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، مرتين الأولى في المطار، والثانية عند دخولهم فنادق الإقامة، وكان هناك التزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وظهر المطار بالصورة اللائقة والمشرفة.
يذكر أن محافظ البحر الأحمر كان أعلن استقبال طائرتين يومي الأربعاء والخميس الماضيين على متنهما 314 سائح قادمتين من أوكرانيا وسويسرا، مع أول أيام إعادة فتح المطارات المصرية وعودة السياحة مطلع شهر يوليو الجاري، في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى مقدمتها محافظة البحر الأحمر، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.
وأوضح الدكتور مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال مستشار وزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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