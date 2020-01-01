محافظ البحر الأحمر: وصول 5 طائرات على متنها 899 سائحا

أعلن محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، عن وصول 5 طائرات إلى مطار الغردقة الدولي، على متنها 899 سائحا قادمين من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا، وخضعوا للإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل دقيق، لافتًا إلى أن ركاب طائرة سويسرا متعددي الجنسيات من بينهم سياح من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان.





وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار بشكل صارم، لافتًا إلى وجود كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب، وملصقات خاصة بالتباعد الاجتماعي، وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين، وتم تعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، مرتين الأولى في المطار، والثانية عند دخولهم فنادق الإقامة، وكان هناك التزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وظهر المطار بالصورة اللائقة والمشرفة.





يذكر أن محافظ البحر الأحمر كان أعلن استقبال طائرتين يومي الأربعاء والخميس الماضيين على متنهما 314 سائح قادمتين من أوكرانيا وسويسرا، مع أول أيام إعادة فتح المطارات المصرية وعودة السياحة مطلع شهر يوليو الجاري، في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى مقدمتها محافظة البحر الأحمر، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.



