رواد السوشيال ميديا إلى منى مينا: "ليه مروحتيش أي مستشفى عزل"

السبت 04/يوليه/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، الدكتورة منی مینا وكيل نقابة الأطباء السابق، لتحريضها الأطباء على الامتناع عن العمل وترديد الشائعات.

وقال رواد السوشيال ميديا: "يا دكتورة منى ياريت تقولينا حتى ولو على الفيس بوك هو تخصص حضرتك إيه بالظبط ، وبالمرة قوليلنا أسباب إنك مش عايزة تمري على أي مستشفى من بتوع العزل ليه؟".

وأضاف النشطاء: "هي الحاجات دي من أسرار الدولة العليا ولا إيه ، محتاجين نعرف المعلومات دی بجد والله عشان نقيم الكلام اللي بتقوليه لو إقتنعنا بخبرة حضرتك.. صدقينا هانحاول نوصل صوتك لأعلى المستويات بالدولة".

وأوضح رواد السوشيال: "مش عشان نقيب أطباء معدوم الشخصية وسايبلك النقابة تبرطعى فيها تفتكرى ان الدولة كلها مستباحة لسيادتك.. على فكرة في بلاغات إتقدمت ضدك وإن شاء الله وقت الحساب قرب وتخلص من أمثالك".

وأوضح النشطاء: "على فكرة كل الفتاوی بتاعة حضرتك مصيرها النسيان لأن مفيش مرة قولتي حاجة وجبتي عليها أسانيد علمية.. والله إحنا شاكين فعلافی مؤهلاتك وياريت حد يقدم بلاغ يشكك في سلامة مؤهلاتك الدراسية وبالمرة كمان العقلية".

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