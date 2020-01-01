توقعات بارتفاع اليورو إلى 1.20 دولار خلال الأشهر المقبلة

السبت 04/يوليه/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
قال جيفري ساكس رئيس استراتيجية الاستثمار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي برايفت بنك، إن اليورو قد يرتفع صوب 1.20 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، وإن هوامش عائدات السندات التي تصدرها دول غير أساسية في منطقة اليورو ربما تنكمش أكثر إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق للتعافي. وبحسب "رويترز"، عززت محادثات بشأن صندوق للتعافي يهدف إلى المساعدة في إنعاش الاقتصادات الأكثر تضررا بفعل فيروس كورونا، وعلى الأخص إيطاليا وإسبانيا، آمال التضامن في التكتل الذي يستخدم العملة الموحدة واحتمال حدوث انتعاش اقتصادي سريع، ما دفع الأصول الأوروبية إلى الارتفاع في الأشهر الأخيرة.


 وذكر ساكس، خلال عرض تقديمي لتوقعات سيتي برايفت بنك لمنتصف العام، "نعتقد أن اليورو سيرتفع قليلا على مدى الأشهر الستة المقبلة لأسباب من بينها الموافقة على صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي.. ليس لمستوى 1.20 دولار تماما، لكنه تحرك في ذلك الاتجاه".


وأضاف، "هوامش السندات الثانوية ستنكمش أكثر، لقد انكمشت في الأشهر الستة الماضية، ونعتقد أنها قد تنكمش إلى نطاق 70 - 90 نقطة أساس بسبب أن المخاطر المتعلقة بإيطاليا وإسبانيا ستنخفض فور أن تتلقيا تحويلات مالية من دول أساسية في أوروبا".


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