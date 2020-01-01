رواد السوشيال ميديا يهاجمون نقيب الأطباء وشيرين غالب: "نفسنا نسمع صوتكما مع أصحاب المستشفيات الخاصة"

هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتورة شيرين غالب، بسبب انشغالهم وتركهم مصالح الاطباء والنقابة لتحقيق مصالح شخصية.





من جهتهم، قال نشطاء التواصل الاجتماعي: "على فكرة يادكتور حسين النقابة دى مش میراث حضرتك عشان تهادى بيها مدام منى مینا ولو إعجابك بيها متزايد للدرجة دى ممكن تتمش شوية وتجيبلها هدية من أي محل للهدايا أو ممكن تستنى للفلانتين اللي جاي" .



