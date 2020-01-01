رواد السوشيال ميديا يهاجمون نقيب الأطباء وشيرين غالب: "نفسنا نسمع صوتكما مع أصحاب المستشفيات الخاصة"

السبت 04/يوليه/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتورة شيرين غالب، بسبب انشغالهم وتركهم مصالح الاطباء والنقابة لتحقيق مصالح شخصية.

من جهتهم، قال نشطاء التواصل الاجتماعي: "على فكرة يادكتور حسين النقابة دى مش میراث حضرتك عشان تهادى بيها مدام منى مینا ولو إعجابك بيها متزايد للدرجة دى ممكن تتمش شوية وتجيبلها هدية من أي محل للهدايا أو ممكن تستنى للفلانتين اللي جاي" .

وأكد رواد السوشيال: "بالنسبة لمدام شیرین غالب إهدى شوية إنت لسه جاية في الانتخابات وعلى فكرة الانتخابات اللى جاية لسة بدرى عليها مش عارفين مستعجلة على إيه علشان تحوزى بإعجاب الإخوان والسرسجية یا حسین یا خیری ویا شیرین یا غالب ركزوا شوية وأقرأوا من تاريخ النقابة دى بدل ما أنتوا مدورينها لحسابكوا وسایین مصالح الأطباء.. والأهم إنكوا سایبین مصالح الوطن والشعب نفسنا صوتكوا كده يعمل على المستشفيات الخاصة لكن إحنا طبعا متأكدين إنكوا مع أصحاب تلك المستشفيات كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال وهنا يثور التساؤل ليه يا حسین یا خیرى وليه با شیرین یا غالب ما بتقدروش عليهم".

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