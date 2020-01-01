أزمة كبيرة تواجه كلوب خلال الانتقالات الصيفية

السبت 04/يوليه/2020 - 02:10 م
ليفربول
ليفربول
وكالات
يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، أزمة كبيرة في الميركاتو الصيفي، فيما يتعلق ببيع لاعبين من الفريق الذين كان ينوي استغلالهم في صفقات تبادلية، من أجل جلب لاعبين آخرين.

وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي ستار الإنجليزية: "الأزمة تكمن في أن اللاعبين الذين كان ينوي ليفربول الاستغناء عنهم، انخفض سعرهم كثيراً بسبب جائحة كورونا التي ضربت بورصة انتقالات اللاعبين".

وأشارت إلى أن ثلاثي ليفربول لن يتعدى سعرهم حالياً 60 مليون جنيه إسترليني، وهم شيردان شاكيري، هاري ويلسون وماركو غروييتش، مما سيضطر "الريدز" للإبقاء عليهم في الموسم المقبل.

وكان المدير الفني يورجن كلوب متواضعاً بشأن خططه للسوق خلال الأشهر القليلة الماضية، ورفض التكهنات المتعلقة بأمثال كاي هافرتز بعد ضعت صفقة تيمو فيرنر.

وأوضحت الصحيفة: "يمكن أن يقرر ليفربول الإنفاق إذا حصلوا على ضمانات بشأن الموعد الذي سيكون فيه المشجعون قادرين على العودة إلى المباريات، ولكن من غير المحتمل أن يأتي ذلك حتى وقت متأخر من العام".

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