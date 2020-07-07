الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الفيزياء.. أسئلة متوقعة وحل نموذجي

السبت 04/يوليه/2020 - 02:03 م
المراجعة النهائية لمادة الفيزياء
المراجعة النهائية لمادة الفيزياء
الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الفيزياء.. أسئلة متوقعة وحل نموذجي

يستعد طلاب الثانوية العاَمة 2020 الشعبة العلمية، لأداء امتحان الفيزياء الثلاثاء الموافق 7/7/2020، ومن جهتها تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية المراجعات النهائية لمادة الفيزياء، وفقا للمراجعات النهائية التي نشرتها وزارة التربيةوالتعليم عبر موقع thanaweya، تسهيلا على الطلاب معرفة الأسئلة المتوقعة في الامتحان مع حل نموذجي قبل أداء الامتحان للحصول على الدرجات النهائية.

وتحتوي المراجعة النهائية لمادة الفيزياء على التالي:

- عرض مسائل وأسئلة متنوعة على جميع أبواب مادة الفيزياء.
- مناقشة وحل الأسئلة بشكل مفصل ونموذجي.

وللدخول على المراجعة النهائية لمادة الفيزياء، يمكنك الضغط على هذا الرابط (( هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ))

وتقدم وزارة التربية والتعليم لأبنائها من طلاب الثانوية العامة واحدة من أهم المراجعات للثانوية العامة قسم العلمي وهي مراجعة ليلة الامتحان المكثفة لمادة الفيزياء، وتحتوي هذه الدورة على مراجعة لجميع أبواب مادة الفيزياء من خلال عرض ومناقشة جميع الأسئلة المتوقعة وحلها بطريق مفصّلة ونموذجية.

وتحتوي المراجعة النهائية لمادة الفيزياء على 40 محاضرة، يتمكن الطالب من خلالها معرفة الأسئلة المتوقعة والإجابة عليها مع مجموعة من الملاحظات التي على الطلاب معرفتها جيدا قبل امتحانا الفيزياء.

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