انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 5.72 مليار دولار

السبت 04/يوليه/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
رويترز
قالت هيئة قناة السويس المصرية اليوم إن إيرادات القناة انخفضت إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة، وفقا لـ"رويترز".


والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.


كان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد قال في يونيو إن الإيرادات انخفضت بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي في مايو فحسب بسبب تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.

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