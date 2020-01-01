إيطاليا تحجب 1700 موقع إنترنت

السبت 04/يوليه/2020 - 02:08 م
مواقع
مواقع
وكالات

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، بالتعاون مع 13 دولة في الاتحاد الأوروبي و5 دول من خارجه، حجب مواقع إلكترونية تستخدم لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا وتصنيع الأسلحة للذئاب المنفردة.


وقد أجرى رجال شرطة البريد والاتصالات في إيطاليا، عملية ضد المواد التعليمية المنشورة عبر الإنترنت"، وذلك "بهدف إزالة جميع المحتويات من كتيبات توضيحية أو رقمية تستخدم لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية".

                                 

وكشفت الشرطة التي تعنى بالأمن السبراني، أن "العملية تضمنت مشاركة وحدات متخصصة من المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب (ECTC) وممثلين عن 18 دولة، من بينها 13 دولة في الاتحاد الأوروبي و5 دول من خارجه"، وقد "استهدف هذه العملية محتويات منشورة عبر الإنترنت، تم إنشاؤها أو استخدامها للحث على شن هجمات في سياق الإرهاب الجهادي، التطرف، العدائية والفوضوية وارتكابها".

 

وختمت الشرطة قولها: "تشكل الكتيبات الإرشادية محلية الصنع والتعليمات التي تم تحديدها أثناء العملية، الأداة الرئيسية لتصنيع الأسلحة ذاتيا، وذات آثار مدمرة، وبشكل خاص من ناحية الهجمات التي تنفذها جهات انفرادية"، في إشارة إلى الذئاب المنفردة.

 

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حجب مواقع الكترونية ايطاليا 1700 موقع

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