رواد السوشيال ميديا إلى ليلي سويف: "محدش بيصدق كلامك"

السبت 04/يوليه/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
هاجم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، ليلى سويف وبناتها بسبب هجومها على الدولة وترديد الشائعات.

وقال رواد السوشيال ميديا: "بذمتك يا دكتورة ليلى إنتي معتقدة إن في حد بيصدق إللى إنتى بتقولي على العموم لو ده إعتقادك يبقى حضرتك لا تستحقي مكانك بهيئة التدريس".

وأضاف رواد السوشيال: "أعتقد برضه إنك لا تستحقي هذا المكان الرفيع طالما لسانك إتعود على الكدب والإدلاء بشائعات برضه واحدة ما عرفتشی تربی حد من ولادها يبقى لازم يا جماعة بالعقل كده تستبعد من التدريس".

وعلق النشطاء: "يا دكتورة إتقی ربنا إللي جاي في أيامك مش أد إللى راح وكل إللى إنتي بتعمليه مش هاينفعك وبرضه هاتتحسبي على أفعال ولادك لإنك المفروض مسئولة عنهم، فهمينا إيه مصلحة البلد في إنها تستقصد حضرتك وولادك، وعلى فكرة والله لو إتمشيتي في الشارع مع ولادك مفيش حد هايعرفكوا وماتعتمدیش كتير على شلة السرسجية إللي مسمين نفسهم ثورجية عشان دول أول ناس بتبيع بعض عشان شوية فلوس أو مصالح أو سبابيب".

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