رواد السوشيال ميديا إلى ليلي سويف: "محدش بيصدق كلامك"

هاجم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، ليلى سويف وبناتها بسبب هجومها على الدولة وترديد الشائعات.





وقال رواد السوشيال ميديا: "بذمتك يا دكتورة ليلى إنتي معتقدة إن في حد بيصدق إللى إنتى بتقولي على العموم لو ده إعتقادك يبقى حضرتك لا تستحقي مكانك بهيئة التدريس".





وأضاف رواد السوشيال: "أعتقد برضه إنك لا تستحقي هذا المكان الرفيع طالما لسانك إتعود على الكدب والإدلاء بشائعات برضه واحدة ما عرفتشی تربی حد من ولادها يبقى لازم يا جماعة بالعقل كده تستبعد من التدريس".



