سؤال لوزير التعليم بشأن مصير وظائف المعلمين التي أعلنتها الوزارة

السبت 04/يوليه/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
تقدم محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن شغل وظيفة المعلمين لسد العجز بالمدارس التي أعلنت عنها وزارة التعليم في وقت سابق وتقدم بها أكثر من 400 ألف معلم.

وطالب "الغول" في سؤاله اليوم السبت، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بالرد كتابة على السؤال المقدم طبقًا للائحة الداخلية للمجلس حتى تكون الأمور واضحة أمام أكثر من 400 ألف معلم تقدم لشغل هذه الوظيفة.

وأكد عضو مجلس النواب، علي ضرورة توضيح الأمر حتي لا يصبح المشهد أن الوزارة باعت السراب للمعلمين والمعلمات لتحصيل ما يزيد عن نصف مليار جنيه مصري.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت العام الماضي حاجتها لمعلمين جدد لسد العجز في المدارس على مستوى الجمهورية، لوجود عجز صارخ في الوزارة وحاجتهم الملحة لمعلمين جدد، حيث بلغ العجز في المعلمين نحو 320 ألف معلم، وهذا بعد الفحص الدقيق وقواعد البيانات التي تم جمعها بدقة على مدار العامين الماضيين، ثم أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير 1.6 مليار جنية مصري من الموارد والاصول الخاصة بالوزارة وخارج الموازنة العامة للدولة، وهي ما يحتاجونه للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية.

وقال الوزير: إن هذه البوابة ستشهد التقديم في أي وظائف، وسيتم عليها تسجيل كافة بيانات معلمي مصر من أجل التحري عن الجميع بلا أي توصيات، مشيرًا إلي أن هذه البوابة ستكون مفتوحة لأي شخص يريد التطوع لمساعدة وزارة التربية والتعليم ودعم نظام التعليم الجديد بأي شكل.

وتابع قائلًا: نحن نبحث عن 120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة ٣ أعوام، مشيرا إلى أن ذلك بدون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، حيث إن الدولة المصرية ليس بها تعيينات في الجهاز الإداري، مستطردًا "مافيش تعيين ولا تثبيت"، مؤكدا أن التعاقد مع 120 ألف سيكلف الوزارة من مواردها 1.6 مليار جنيه من مواردها الخاصة بعيدا عن الموازنة العامة.

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